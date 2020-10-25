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«Ростов» — «Химки»: трансляция матча — в 16.30

14:30
«Ростов» принимает «Химки» в матче 12-го тура РПЛ. Фото ФК «Ростов»
«Ростов» принимает «Химки» в матче 12-го тура РПЛ. Фото ФК «Ростов»
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В воскресенье, 25 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Команды сыграют друг с другом впервые с 2009 года, в том сезоне ростовчане дважды обыграли подмосковный клуб.

Следить за матчем «Ростов» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Химки»

Ростов — Химки

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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