«Ростов» — «Факел»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

В воскресенье, 23 июля, «Ростов» на своем поле сыграет с «Оренбург» в рамках 1-го тура чемпионата России 2023 / 2024. Матч пройжет на стадионе «Ростов Арена». Начало — 20:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Ростов» — «Факел».

В межсезонье команды провели друг против друга два товарищеских матча. Первый из них завершился победой «Ростова» (3:0), а во второй игре с минимальным счетом выиграл «Факел».

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч Премьер». Начало эфира — 19:30. Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

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