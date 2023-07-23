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Сегодня, 18:30

«Сочи» — «Балтика»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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ФК «Сочи».
Фото Фодор Успенский, «СЭ»

В воскресенье, 23 июля, «Сочи» сыграет с «Балтикой» в матче 1-го тура чемпионата России 2023 / 2024. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — 20:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — 19:45. Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Сочи» — «Балтика».

Последнюю очную встречу команды провели в феврале 2023 года. Тогда в рамках товарищеского матча победу с минимальным счетом одержали сочинцы.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Балтика

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Балтика
ФК Сочи
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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