«Сочи» — «Балтика»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

В воскресенье, 23 июля, «Сочи» сыграет с «Балтикой» в матче 1-го тура чемпионата России 2023 / 2024. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — 20:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — 19:45. Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Сочи» — «Балтика».

Последнюю очную встречу команды провели в феврале 2023 года. Тогда в рамках товарищеского матча победу с минимальным счетом одержали сочинцы.

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