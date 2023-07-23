В «Црвене Звезде» ответили на вопрос о том, может ли клуб арендовать Эраковича у «Зенита» на полгода

Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич ответил на вопрос о том, может ли сербский клуб воспользоваться возможностью обратной аренды защитника Страхини Эраковича, который перешел в «Зенит».

«Вернется ли Эракович в аренду на полгода? Посмотрим, будем общаться. Я бы хотел, чтобы Эракович играл в Лиге чемпионов за нас», — сказал Терзич «СЭ».

Страхиня Эракович — воспитанник «Црвены Звезды». Он провел за команду 107 матчей и сделал 3 результативные передачи.

«Зенит» объявил о покупке Эраковича в воскресенье, 23 июля. 22-летний серб подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1».