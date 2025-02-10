«Ростов» разгромил московское «Динамо» в зимнем турнире клубов РПЛ

«Ростов» с крупным счетом обыграл московское «Динамо» в матче за пятое место Winline Зимнего кубка РПЛ — 4:0.

Дубль оформил Егор Голенков, еще по одному голу забили Мохаммад Мохеби и Роналдо. В концовке матча пенальти не реализовал Николай Комличенко («Ростов»).

2 марта «Ростов» и «Динамо» сыграют в 19-м туре РПЛ.

Товарищеские матчи. Клубы. .

10 февраля 2025, 15:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» — «Ростов» — 0:4 (0:3)

Голы: Голенков, 7 (0:1). Мохебби, 33 (0:2). Голенков, 45 (0:3). Роналдо, 50 (0:4).

Нереализованный пенальти: Комличенко, 78

«Динамо»: Лунев (Кудравец, 58), Даса (Бессмертный, 58), Скопинцев, Кутицкий (Лаксальт, 73), Фомин (Александров, 58), Макаров (Муми Нгамале, 82), Гагнидзе (Бальбуэна, 73), Бителло (Окишор, 58), Гладышев (Фернандес, 73), Боков (Тюкавин, 73), Смелов (Артур Гомес, 73).

«Ростов»: Одоевский, Осипенко (Бабакин, 64), Поярков, Радченко, Байрамян, Сутормин (Комличенко, 72), Щетинин (Колтаков, 79), Комаров (Титов, 64), Шанталий (Глебов, 46), Мохебби (Роналдо, 46), Голенков (Азнауров, 72).

Предупреждения: Даса, 22. Макаров, 38. Шанталий, 43. Александров, 66.

10 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».