Игнатьев: «Гарсия и Энрике могут повлиять на развитие РПЛ, если оправдают свои трансферы»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о трансферах ведущих клубов РПЛ.

«Приобретение таких дорогостоящих футболистов — это всегда большой риск. С другой стороны, мы понимаем, почему это делается, — клубы, у которых есть возможность, хотят завоевать первое место. От ошибок никто не застрахован, но надеюсь, что, перед тем как пригласить этих футболистов, клубы все тщательно изучили. Конечно, Гарсия и Энрике могут положительно повлиять на развитие РПЛ, если оправдают свои трансферы», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

По информации СМИ, трансфер нападающего Луиса Энрике обошелся «Зениту» в 35 миллионов евро, а «Спартак» приобрел форврда Ливая Гарсию за 20 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице с 39 очками. «Спартак» с 37 баллами располагается на второй строчке.