«Ростов» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 13-м туре чемпионата России — 1:1.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев Роналдо, который отличился на 35-й минуте. На 79-й минуте форвард гостей Гамид Агаларов не смог реализовать пенальти, но сравнял счет с добивания.

«Ростов» набрал 15 очков и сохраняет 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 11 баллов и 13-я позиция.

Следующий матч ростовчане проведут дома против «Акрона», а махачкалинцы примут «Крылья Советов». Обе игры пройдут 1 ноября.