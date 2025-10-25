«Ростов» — махачкалинское «Динамо»: видео голов

«Ростов» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в 13-м туре чемпионата России — 1:1.

35-й минута. Роналдо — 1:0

79-й минута. Агаларов — 1:1

«Ростов» набрал 15 очков и сохраняет 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 11 баллов и 13-я позиция.