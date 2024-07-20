Стрепетов рассказал, кого считает лучшим игроком «Зенита» в 21 веке

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов считает полузащитника Андрея Аршавина лучшим футболистом сине-бело-голубых в 21 веке.

«Кого можно назвать лучшим футболистом в 21 веке в составе «Зенита»? Аршавин, наверное. Хотя Кержаков сильнее по титулам. Если так брать, то Кержаков — лучший бомбардир. Но я бы их никогда не разделял. Они вместе начинали, трудились, вместе все завоевывали. Один уехал в «Севилью», Андрей поехал в Англию играть. В «Арсенале» он не заиграл, потому что его заставляли играть вингера», — цитирует Стрепетова Legalbet.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год и с 2012-го по 2015-й. Вместе с петербуржцами он завоевал 7 трофеев, в том числе трижды становился чемпионом России.