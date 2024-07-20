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Стрепетов рассказал, кого считает лучшим игроком «Зенита» в 21 веке

Алина Савинова
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов считает полузащитника Андрея Аршавина лучшим футболистом сине-бело-голубых в 21 веке.

«Кого можно назвать лучшим футболистом в 21 веке в составе «Зенита»? Аршавин, наверное. Хотя Кержаков сильнее по титулам. Если так брать, то Кержаков — лучший бомбардир. Но я бы их никогда не разделял. Они вместе начинали, трудились, вместе все завоевывали. Один уехал в «Севилью», Андрей поехал в Англию играть. В «Арсенале» он не заиграл, потому что его заставляли играть вингера», — цитирует Стрепетова Legalbet.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год и с 2012-го по 2015-й. Вместе с петербуржцами он завоевал 7 трофеев, в том числе трижды становился чемпионом России.

Источник: Legalbet
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
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Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
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Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
3
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
4
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
5
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
6
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
12
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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25 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 1
П
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И К Ж
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