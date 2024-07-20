Стрепетов рассказал, кого считает лучшим игроком «Зенита» в 21 веке
Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов считает полузащитника Андрея Аршавина лучшим футболистом сине-бело-голубых в 21 веке.
«Кого можно назвать лучшим футболистом в 21 веке в составе «Зенита»? Аршавин, наверное. Хотя Кержаков сильнее по титулам. Если так брать, то Кержаков — лучший бомбардир. Но я бы их никогда не разделял. Они вместе начинали, трудились, вместе все завоевывали. Один уехал в «Севилью», Андрей поехал в Англию играть. В «Арсенале» он не заиграл, потому что его заставляли играть вингера», — цитирует Стрепетова Legalbet.
Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год и с 2012-го по 2015-й. Вместе с петербуржцами он завоевал 7 трофеев, в том числе трижды становился чемпионом России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Дмитрий Сергеев
Зенит
|1
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|0
|1