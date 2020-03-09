«Ростов» — ЦСКА: Чалов остался в запасе
12:40
В матче 21-го тура Тинькоф — чемпионата России «Ростов» сыграет с ЦСКА. Стали известны стартовые составы команд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов Чистяков, Осипенко, Байрамян, Еременко, Глебов, Попов, Зайнутдинов, Шомурдов.
Запасные: Рудаков, Попов, Ведерников, Гапечкин, Мамаев, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Мариу Фернандес, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Васин, Набакин, Дзагоев, Кучаев, Бийол, Чалов, Шкурин.