"Ростов" в гостях победил "Анжи" в матче 26-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:0).

В составе ростовчан дубль оформил форвард Гоча Гогричиани.

"Ростов" набрал 36 очков и остался на 9-м месте в турнирной таблице. "Анжи" с 13 баллами располагается на последней строчке.

Молодежные команды

26-й тур

"Анжи – мол." (Махачкала) – "Ростов – мол." (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:1)

Голы: Гогричиани, 17 (0:1). Гогричиани, 76 (0:2).

Удаление: Панаев (Анжи – мол.), 60.

Судья: Захаров (Казань).

27 апреля. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".