КДК РФС не стал отменять удаление защитника «Ростова» Вахании в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС не отменил красную карточку защитника «Ростова» Ильи Вахании, полученную в матче с «Краснодаром» (1:2) в 19-м туре РПЛ.

— В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС — отказать ФК «Ростов» в удовлетворении заявления об отмене примененного судьей удаления к футболисту ФК «Ростов» Ильи Вахании, — говорится на сайте РФС.

25-летний футболист из-за дисквалификации пропускает игру с «Балтикой» в 20-м туре РПЛ.

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