«Ростов» арендует Соу с правом выкупа
12:58
«Ростов» близок к приобретению нападающего софийского ЦСКА Али Соу. По информации «РБ Спорт», в случае успешного прохождения 26-летним гамбийцем медосмотра, с игроком будет подписан контракт. «Ростов» заплатит 500 тысяч евро за аренду игрока до конца сезона, а также будет иметь право выкупа за 3 миллиона евро.
Ранее стало известно, что Соу уже отклонил два предложения из Азии, по одному из которых его зарплата выросла бы в три раза.
В нынешнем сезоне Соу провел 26 матчей, забил 13 голов и отдал 2 передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-poka-ne-zakry-l-transfer-forvarda-sou-iz-sofijskogo-tsska/
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