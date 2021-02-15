«Ростов» арендует Соу с правом выкупа

«Ростов» близок к приобретению нападающего софийского ЦСКА Али Соу. По информации «РБ Спорт», в случае успешного прохождения 26-летним гамбийцем медосмотра, с игроком будет подписан контракт. «Ростов» заплатит 500 тысяч евро за аренду игрока до конца сезона, а также будет иметь право выкупа за 3 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Соу уже отклонил два предложения из Азии, по одному из которых его зарплата выросла бы в три раза.

В нынешнем сезоне Соу провел 26 матчей, забил 13 голов и отдал 2 передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.