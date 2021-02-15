Источник: «Рубин» продлит контракт со Старфельтом
12:40
«Рубин» в ближайшее время продлить контракт с защитником Карлом Старфельтом, сообщает Expresssen 15 февраля.
По данным источника, стороны ведут переговоры о пролонгации соглашения еще на один год. Действующее соглашение с 25-летним шведом истекает летом 2023-го года.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Старфельт провел 18 матчей, в которых забил 2 мяча.
Защитник стал игроком «Рубина» летом 2019-го года, перейдя из «Гетеборга» за один миллион евро.
Дополнительная информация:
https://www.expressen.se/sport/fotboll/landslaget/forlanger-med-starfelt-efter-succen-i-ryssland/
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