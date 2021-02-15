Источник: «Рубин» продлит контракт со Старфельтом

«Рубин» в ближайшее время продлить контракт с защитником Карлом Старфельтом, сообщает Expresssen 15 февраля.

По данным источника, стороны ведут переговоры о пролонгации соглашения еще на один год. Действующее соглашение с 25-летним шведом истекает летом 2023-го года.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Старфельт провел 18 матчей, в которых забил 2 мяча.

Защитник стал игроком «Рубина» летом 2019-го года, перейдя из «Гетеборга» за один миллион евро.