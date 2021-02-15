Миранчук — король. Где Промес? Кокорин взялся за старое? Live — в 18.00
13:00
Сегодня в 18.00 журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Максим Алланазаров, Артем Калинин и Севастиан Терлецкий обсудят главные футбольные события за неделю.
Темы эфира:
— Возобновление футбольного сезона в России;
— «Краснодар» в Лиге Европы";
— Миранчук сделал победную голевую передачу на последней минуте матча;
— Кокорин в запасе, Головин вне игры;
— Дерби «Динамо» — «Спартак» в Кубке России;
— Травма Малкома.
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