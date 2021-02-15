РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Миранчук — король. Где Промес? Кокорин взялся за старое? Live — в 18.00

13:00

Сегодня в 18.00 журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Максим Алланазаров, Артем Калинин и Севастиан Терлецкий обсудят главные футбольные события за неделю.

Темы эфира:

— Возобновление футбольного сезона в России;

— «Краснодар» в Лиге Европы";

— Миранчук сделал победную голевую передачу на последней минуте матча;

— Кокорин в запасе, Головин вне игры;

— Дерби «Динамо» — «Спартак» в Кубке России;

— Травма Малкома.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир