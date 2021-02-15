Сегодня в 18.00 журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Максим Алланазаров, Артем Калинин и Севастиан Терлецкий обсудят главные футбольные события за неделю.

Темы эфира:

— Возобновление футбольного сезона в России;

— «Краснодар» в Лиге Европы";

— Миранчук сделал победную голевую передачу на последней минуте матча;

— Кокорин в запасе, Головин вне игры;

— Дерби «Динамо» — «Спартак» в Кубке России;

— Травма Малкома.