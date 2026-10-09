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Ростов — Акрон: Комаров открыл счет в конце первого тайма матча 10 тура РПЛ 9 октября 2026

«Ростов» — «Акрон»: Комаров открыл счет на 45+2-й минуте

Сергей Филин

«Ростов» вышел вперед в матче с «Акроном» в конце первого тайма матча 10-го тура чемпионата России- 1:0.

Счет прямым ударом со штрафного открыл на 45+2-й минуте Иван Комаров.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Акрон» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
09 октября, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Акрон

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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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