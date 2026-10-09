«Ростов» — «Акрон»: Комаров открыл счет на 45+2-й минуте

«Ростов» вышел вперед в матче с «Акроном» в конце первого тайма матча 10-го тура чемпионата России- 1:0.

Счет прямым ударом со штрафного открыл на 45+2-й минуте Иван Комаров.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Акрон» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

09 октября, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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