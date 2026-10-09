Шварц: «Тюкавин вернулся из сборной в хорошем настроении и был прекрасен в тренировочном процессе»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке команды к двум гостевым матчам и состоянии нападающего Константина Тюкавина.

11 октября бело-голубые сыграют с «Рубином» в РПЛ, а 14 октября — с «Ахматом» в FONBET Кубке России.

— Вас ждут два выезда подряд — в Казань и Грозный. Как готовитесь?

— Мы приняли решение не возвращаться в Москву. В Казани сыграем, затем будут отдых, восстановительная и предыгровая тренировки, после чего вылетим в Грозный. А потом будет классическая подготовка к последней игре на неделе.

— В каком состоянии Тюкавин вернулся из сборной?

— В хорошем настроении. Вчера он был прекрасен в тренировочном процессе.

— «Динамо» идет третьим в РПЛ. Как вам такая конкуренция?

— Мы отыграли девять туров. Впереди — следующая игра. Не смотрим в таблицу, кто нас может обогнать. Наш фокус — на упорной работе и на том, чтобы мы были успешными.

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