«Ростов» — «Акрон»: хозяева побеждают после первого тайма

«Ростов» обыгрывает «Акрон» после первого тайма в матче 10-го тура чемпионата России — 1:0.

Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

На 45+2-й минуте счет прямым ударом со штрафного открыл 23-летний полузащитник «южан» Иван Комаров.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Акрон» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

09 октября, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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