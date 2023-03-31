Спиридонов уверен в победе «Спартака» в матче против «Ахмата»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в 21-м туре чемпионата России.

«Какие ожидания от матча? «Спартак» победит. Другое не обсуждается», — сказал Спиридонов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится в субботу, 1 апреля, в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.