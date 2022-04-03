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«Какое-то первобытное время». Кавазашвили раскритиковал «Локомотив» за отсутствие снегоуборочной техники

Кавазашвили раскритиковал «Локомотив» за отсутствие снегоуборочной техники
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Вчера не было критической температуры. Был рыхлый снег. Значит, делегат матча должен самостоятельно принимать решение. Если бы нельзя было играть, игру бы не проводили. Всегда, когда есть подобные погодные условия, повышается травматичность. Я вчера посмотрел, как убирали снег со стадиона то руками, то лопатами. Какое-то первобытное время. Разве «Локомотив» не мог выделить более одной машины? Занимаются ерундой! Срочно надо убирать снег, а матч задерживается на полтора часа. Но ничего страшного от того, что были плохие погодные условия, не случилось. Игра была очень боевая», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Матч проходил на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но была перенесена на 45 минут из-за снегопада. Единственный мяч в игре на 85-й минуте забил нападающий хозяев Вильсон Изидор.

После 23 туров РПЛ «Спартак» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Локомотив» с 37 баллами располагается на пятой позиции.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Анзор Кавазашвили
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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3
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4
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