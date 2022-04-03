«Какое-то первобытное время». Кавазашвили раскритиковал «Локомотив» за отсутствие снегоуборочной техники

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Вчера не было критической температуры. Был рыхлый снег. Значит, делегат матча должен самостоятельно принимать решение. Если бы нельзя было играть, игру бы не проводили. Всегда, когда есть подобные погодные условия, повышается травматичность. Я вчера посмотрел, как убирали снег со стадиона то руками, то лопатами. Какое-то первобытное время. Разве «Локомотив» не мог выделить более одной машины? Занимаются ерундой! Срочно надо убирать снег, а матч задерживается на полтора часа. Но ничего страшного от того, что были плохие погодные условия, не случилось. Игра была очень боевая», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Матч проходил на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но была перенесена на 45 минут из-за снегопада. Единственный мяч в игре на 85-й минуте забил нападающий хозяев Вильсон Изидор.

После 23 туров РПЛ «Спартак» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Локомотив» с 37 баллами располагается на пятой позиции.