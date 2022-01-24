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«Болельщиков надо любить». Владимир Соловьев — о введении Fan ID

Владимир Соловьев высказался о введении Fan ID
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение фанатских объединений «Спартака» и «Зенита» бойкотировать матчи команды в связи с законом Fan ID.

«Я не очень понимаю, зачем плодить дополнительные сущности. Сейчас блестящие возможности распознавания лиц. Если кто-то нарушил закон или является не желательным персонажем, его можно вычислить без всякого Fan ID. Не знаю, зачем возвращаться технологически к предыдущему поколению, если есть наработки, позволяющие это делать без лишних хлопот. У нас и так требуется много усилий, чтобы оказаться на стадионе. Особенно, в условиях коронавируса, не говоря уже о качестве российского футбола. По-моему, нужно слушать людей, которые готовы отдавать последние деньги и идти на футбол. С ними нужно беседовать. Болельщиков надо любить», — сказал Соловьев «СЭ».

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».

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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Уфа

 13
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Артем Дзюба

Зенит

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П
Реми Кабелла

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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