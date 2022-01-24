Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение фанатских объединений «Спартака» и «Зенита» бойкотировать матчи команды в связи с законом Fan ID.

«Я не очень понимаю, зачем плодить дополнительные сущности. Сейчас блестящие возможности распознавания лиц. Если кто-то нарушил закон или является не желательным персонажем, его можно вычислить без всякого Fan ID. Не знаю, зачем возвращаться технологически к предыдущему поколению, если есть наработки, позволяющие это делать без лишних хлопот. У нас и так требуется много усилий, чтобы оказаться на стадионе. Особенно, в условиях коронавируса, не говоря уже о качестве российского футбола. По-моему, нужно слушать людей, которые готовы отдавать последние деньги и идти на футбол. С ними нужно беседовать. Болельщиков надо любить», — сказал Соловьев «СЭ».

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».