Мостовой: «С учетом ресурсов «Спартак» с закрытыми глазами должен быть в тройке РПЛ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые должны занять призовое место по итогам сезона-2024/25 РПЛ.

«С учетом того, что есть в клубе: и состав, и главный тренер (Станкович), и финансовые ресурсы, — «Спартак» с закрытыми глазами должен быть в первой тройке. Он там и находится. Я еще в начале чемпионата сказал, что интрига в нем будет до последних туров. Так и получится», — цитирует Мостового РИА «Новости Спорт».

После 25 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в таблице. В 26-м туре красно-белые примут ЦСКА 26 апреля, начало — в 19.30 мск.