«Без вас ни радости, ни злости, ни азарта». Российские и иностранные футболисты «Зенита» поздравили женщин с 8 Марта в стихах

Российские и иностранные футболисты «Зенита» в стихах поздравили женщин с 8 Марта

Футболисты «Зенита» поздравили женщин с 8 Марта.

Пресс-служба команды из Санкт-Петербурга выложила видео, в котором игроки поздравляют женщин в стихотворной форме.

Отметим, что в ролике приняли участие и иностранные футболисты «Зенита», которые прочли строки на русском языке.