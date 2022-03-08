В тульском «Арсенале» подтвердили, что один из легионеров покинул команду

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил «СЭ» информацию об отъезде шведского защитника Акселя Бьернстрема из команды.

«Он давно уехал, еще со сборов. Написал бумагу. Поблагодарил команду и уехал. Причину не знаю. Мы же ничего сделать не можем», — сказал Аджоев «СЭ».

Бьорнстрем перешел в «Арсенал» летом 2021 года и подписал контракт на два сезона.

Ранее появилась информация, что Бьорнстрем вернется на родину и продолжит карьеру в шведском АИКе.