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В тульском «Арсенале» подтвердили, что один из легионеров покинул команду

Артем Бухаев
Корреспондент
Аксель Бьорнстрем.
Фото ФК «Арсенал».

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил «СЭ» информацию об отъезде шведского защитника Акселя Бьернстрема из команды.

«Он давно уехал, еще со сборов. Написал бумагу. Поблагодарил команду и уехал. Причину не знаю. Мы же ничего сделать не можем», — сказал Аджоев «СЭ».

Бьорнстрем перешел в «Арсенал» летом 2021 года и подписал контракт на два сезона.

Ранее появилась информация, что Бьорнстрем вернется на родину и продолжит карьеру в шведском АИКе.

ФК АИК
ФК Арсенал (Тула)
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Защитник тульского «Арсенала» перейдет в шведский АИК
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Химки – Динамо
 0 : 3
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Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

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 17 1 7
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