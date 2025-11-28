Роша не поддержал сравнение «Зенита» с позором российского футбола

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» заявил, что не согласен с болельщиками, которые скандируют кричалку «Зенит» — позор российского футбола».

— Болельщики почти всех клубов РПЛ называют «Зенит» позором российского футбола из-за огромных денег и легионеров. Твое мнение?

— Если у клуба есть деньги — почему их не вкладывать? Хочешь быть чемпионом — надо усиливаться. Там играют сильные бразильцы, колумбийцы, русские. Это нормально. Деньги есть — инвестируй и выигрывай. Например, они взяли Соболева из «Спартака», еще можно вспомнить трансфер Глушенкова.

— А ты сам теоретически мог бы оказаться в «Зените» в будущем?

— Никогда не говори никогда, но мое сердце красно-синее. Два года в «Аль-Джазире», дальше — как Бог даст. Если возвращаться в Россию, то в ЦСКА. И только если там скажут твердое «нет» — тогда уже [рассмотрю] другие варианты. О трансфере в «Зенит» пока даже думать не хочу. ЦСКА — навсегда.

Виллиан Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года, 12 августа 2025 года стало известно о переходе бразильца в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.