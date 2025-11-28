Площадь напротив «Газпром Арены» назовут в честь «Зенита»

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга решила присвоить название площади напротив «Газпром Арены» «Площадь Зенита», сообщила клубная пресс-служба.

Речь идет о пространстве, которое ограничено Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями.

Стадион вместимостью около 63 тысяч мест расположен на Крестовском острове, на месте снесенного стадиона имени С. М. Кирова. Его заложили в 2007 году и сдали в конце 2016 года.

В 2011 году меридиональная аллея в историческом районе Острова Петроградского административного района Санкт-Петербурга получила название Футбольной.

В 2025 году в Санкт-Петербурге отмечали 100-летие «Зенита».