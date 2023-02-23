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Сегодня, 11:47

Роша набьет тату, если ЦСКА станет чемпионом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что, если армейцы выиграет чемпионат России, сделает на видном месте татуировку, посвященную этому событию.

«За счет чего так быстро влился в ЦСКА? Меня поддержали все ребята. Я быстро почувствовал себя как рыба в воде, уверен в себе. Болельщикам мой футбол тоже нравится. Я в ЦСКА как дома. Сейчас этот клуб — все для меня, вся моя жизнь. Единственное, чего не хватает — чемпионства. Готов ли сделать новую татуировку в честь титула ЦСКА? Без сомнения. Если выиграем золото, набью что-нибудь историческое. На месте, которое будет всем бросаться в глаза!» — приводит слова Роша Sport24.

После 17 тура ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-villian-rosha-nabyet-tatu-yesli-tsska-stanet-chempionom-na-meste-kotoroye-budet-vsem-brosatsya-v-glaza
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Виллиан Роша
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
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Квинси Промес

Спартак

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П
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