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Сегодня, 11:57

В «Спартаке» рассказали о ходе дела по взысканию задолженности с «Вест Хэма»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что английский «Вест Хэм» отказался решать посредством медиации вопрос о взыскании с него московским клубом задолженности из-за невыплаты части суммы за аренду чешского полузащитника Алекса Крала.

«Нам предложили перейти в медиацию, «Вест Хэм» отказался, соответственно дальше ждем решения ФИФА. Когда? Не знаю, все зависит от ФИФА», — приводит слова Мележикова ТАСС.

31 августа 2021 года «Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» на один сезон. 1 июля 2022 года футболист приостановил контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. 16 сентября Мележиков сообщил, что «Спартак» обратился в трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) о взыскании задолженности с английского клуба из-за невыплаты части суммы за аренду Крала.

Кралу 24 года, он перешел в «Спартак» в 2019 году, за красно-белых полузащитник провел 60 матчей, в которых отдал 6 голевых передач. Ранее он выступал за чешские клубы «Теплице» и «Славия». В июле 2022 года чешский полузащитник заключил соглашение до конца сезона-2022/23 с немецким «Шальке».

Источник: https://tass.ru/sport/17125415
Алекс Крал
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ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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