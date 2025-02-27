Роша готов пожать руку Соболеву и Литвинову, несмотря на драки в дерби

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» ответил на вопрос о принципиальности дерби против «Спартака».

«Лично я просто обожаю атмосферу дерби и всегда рад выходить на поле против «Спартака»! Нет никакого негатива лично к игрокам соперника — всегда ко всем отношусь с уважением. Но на поле я делаю свою работу, чтобы принести максимум пользы ЦСКА. Готов пожать руку и Соболеву, и Литвинову. Никаких проблем. То, что происходит на поле, остается на поле. Я уже играл против Соболева после его перехода в «Зенит» — перед матчем мы пожали руки, поприветствовали друг друга. Но в самой игре, если мне нужно было «въехать» в него, я это делал без угрызений совести, ха-ха! На поле каждый бьется за свои цвета — там нет места сомнениям и раздумьям», — сказал Роша «СЭ».

Роша также рассказал подробности разговора с Литвиновым.

«С Литвиновым мы увиделись на заседании КДК РФС. Я попросил прощения у него, он — у меня. Мы пожали руки и уладили все вопросы. Даже потом, оставшись вдвоем, мы смеялись над той ситуацией, что привела нас в это здание. Но на поле голова у всех горячая, случилось то, что случилось», — добавил Роша.

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт игрока с армейцами действует до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.