Роша — о настрое на «Зенит»: «Кипит кровь и щепки летят!»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» сравнил матчи против «Спартака» и «Зенита».

«Матчи с «Зенитом» не менее важны, чем со «Спартаком». Точно так же кипит кровь и щепки летят... Как я уже говорил, на каждый матч я стараюсь выходить с максимальным настроем и отдаваться на поле на сто процентов. Дополнительная мотивация? Сыграть удачно против бразильцев желания нет. Есть желание выиграть у чемпиона России всех последних лет и самого большого клуба страны. Вот и все», — сказал Роша «СЭ».

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт игрока с армейцами действует до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.