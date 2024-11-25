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Сегодня, 03:05

Роналдо: «Играть в снег было очень и очень непросто»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ростова» Роналдо подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Самая холодная игра в моей карьере? Да, да. Играть в снег было очень и очень непросто. Конечно, я видел снег раньше, но не в таких больших количествах, как здесь. Хорошо оцениваю игру. В первом тайме нам нужно было немного приспособиться, но во второй половине мы смогли показать хорошую игру», — приводит слова Роналдо ТАСС.

После 16 туров РПЛ ростовчане набрали 20 очков и расположились на 8-м месте в турнирной таблице. Красно-синие с 27 баллами занимают 6-ю строчку.

Источник: ТАСС
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
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 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
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