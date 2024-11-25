Роналдо: «Играть в снег было очень и очень непросто»

Форвард «Ростова» Роналдо подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Самая холодная игра в моей карьере? Да, да. Играть в снег было очень и очень непросто. Конечно, я видел снег раньше, но не в таких больших количествах, как здесь. Хорошо оцениваю игру. В первом тайме нам нужно было немного приспособиться, но во второй половине мы смогли показать хорошую игру», — приводит слова Роналдо ТАСС.

После 16 туров РПЛ ростовчане набрали 20 очков и расположились на 8-м месте в турнирной таблице. Красно-синие с 27 баллами занимают 6-ю строчку.