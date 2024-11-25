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Сегодня, 03:58

Сочнов: «Угальде помог раскрыться уход Соболева»

Сергей Разин
корреспондент
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Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов поделился мнением об игре форварда Манфреда Угальде.

— Конечно, все ждали хорошей игры Манфреда, — приводит слова Сочнова «Евро-Футбол.Ру». — Не просто так за него отдали большие деньги. В итоге он вписался, стало получаться, пошли голы. Сейчас Угальде — твердый футболист основного состава.

— Не считаете, что с уходом Соболева атака «Спартака» преобразилась в лучшую сторону, что позволило раскрыться Угальде?

— Естественно. Игра стала другая. Раньше играли на Соболева. Он головой сбрасывал мяч, кого-то подкарауливал, забивал. Сейчас ребята стали играть в стеночку, с забеганиями, есть короткие и длинные пасы. Пошла прямо спартаковская игра. Интересно смотреть.

-В чем все-таки секрет успешной игры Угальде? Неужели только в его удачной связке с Барко? Есть мнение, что он умеет правильно выбрать позицию.

— Это главная задача нападающего, потому что он должен получать мячи. При этом Угальде умеет обыгрывать, и удар у него хороший. Команда сейчас преобразилась. Хочется, чтобы она так играла как можно дольше.

В текущем сезоне 22-летний костариканец провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Александр Соболев
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
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 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
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