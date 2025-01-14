Ромащенко: «Если соперник лишает «Спартак» настроения, то у Станковича пропадает козырь»

Бывший футболист Максим Ромащенко поделился мнением об игре «Спартака» и выделил слабые стороны красно-белых под руководством Деяна Станковича.

«Спартак» — это команда настроения. Посмотрите на последние игры. Перед перерывом «Спартак» играл очень ярко и эмоционально, тренер радовался и разбивал скамейку. Если соперник лишает «Спартак» настроения, то у Станковича пропадает его главный козырь», — цитирует Ромащенко Metaratings.ru.

Красно-белые набрали 39 очков в 18 матчах и занимают 3-е место в турнирной таблице. В 19-м туре РПЛ, 2 марта, «Спартак» дома примет «Оренбург». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.