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Сегодня, 12:50

Мостовой — о работе Абаскаля в «Спартаке»: «Если бы Промес остался, могли бы претендовать на что-то»

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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о шансах команды на титул под руководством испанца.

«Когда спрашивают снова о нем, я говорю: «Вы прекратите когда-нибудь о нем вспоминать?» Многие отвечают: «Да мы бы с удовольствием, но он опять вылезает». Плохо, что вылезает, забудьте. Ну был и был. Мне даже в голову не влезает это: человек, который не знает, что такое футбол, дает советы или еще что-то...

Если говорить конкретно, я бы тоже так сказал, если бы работал в команде и у меня ушел лучший футболист. Когда Месси ушел, «Барселона» тоже не могла выиграть ничего. Поэтому и здесь так же: если бы Промес остался, то могли бы претендовать на что-то», — сказал Мостовой «СЭ».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале 2024-го он был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с красно-белыми, из-за того что попал в аварию и скрылся с места ДТП. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, и он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Александр Абустин

Александр Мостовой
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

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