Тюкавин о назначении Карпина: «Жестко! Но надеюсь, это поможет нам поднять кубок следующим летом»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» рассказал о работе с новым главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Жестко! Дисциплина изменилась. В принципе те же самые требования, что и в сборной. С Личкой было проще в этом смысле — не так жестко, не уделяли столько времени питанию и восстановлению, а сейчас все, как в сборной. Теории по часу, чтобы мы поняли и правильно питались. Но я надеюсь, что это поможет и следующим летом мы поднимем кубок», — сказал Тюкавин «СЭ».

«Динамо» объявило о назначении Карпина 13 июня. Он подписал контракт до лета 2028 года. 56-летний специалист будет совмещать работу в клубе и сборной России.