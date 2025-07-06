ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Ривер Плейта» Борхе

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Ривер Плейта» Мигелю Борхе, сообщает Soy del Millo

По информации источника, сумма отступных за игрока составляет 4 миллиона долларов. Ранее «Тигрес» предложил арентинскому клубу 2 миллиона за трансфер форварда, но получил отказ.

В этом сезоне на счету 32-летнего колумбийца 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.