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Романцев — о Карпине в «Динамо»: «Не вижу в этом предательства по отношению к «Спартаку»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал возможное назначение Валерия Карпина в московское «Динамо».

— Олег Иванович, начну с самого горячего для спартаковских болельщиков вопроса: как вы относитесь к тому, что Валерий Карпин собирается подписать контракт с «Динамо»? Да еще и оставаясь по совместительству тренером сборной. Ведь в ваше время это было возможно, когда «Спартак» являлся ее костяком, что упрощало работу.

— Не вижу в этом поступке предательства по отношению к «Спартаку», как считают некоторые. Валерий — молодой крепкий мужик и поступает согласно особенности нашей профессии. Помнится, сколько в свое время разговоров вызвало решение коренного динамовца Константина Ивановича Бескова возглавить «Спартак». А в итоге от этого выиграла не только команда с тренером, но и футбол, который они дарили болельщикам.

Карпин честно и интересно работал в «Ростове». И хотя больших высот не одолел, радовал футболом, который не оставлял равнодушными трибуны. В «Динамо», где наверняка перед ним поставят задачу стать чемпионом, придется сложнее. Но Валеру всегда отличал характер максималиста, которого не смущали никакие трудности. К тому же ему самому хочется больших побед. Для чего, считаю, он уже созрел. Что касается сборной, то она сейчас не занята в международных турнирах и живет по своему календарю. А это даст возможность Карпину избегать в работе тех цейтнотных ситуаций, в каких порой доводилось оказываться мне. В такие моменты выручали грамотные и авторитетные помощники, мои близкие друзья: Георгий Ярцев, Владимир Федотов, Вячеслав Грозный, Сергей Павлов. И, уезжая в сборную, им всегда можно было доверить «Спартак». Не исключаю, что, ведя переговоры с «Динамо», Карпин держал в уме и этот момент.

— Как думаете, Карпин придет в «Динамо» с тренерским штабом, который помогал ему в «Ростове»? Как обычно поступают в таких случаях ваши коллеги?

— Поступают по-разному. Здесь многое зависит от статуса тренера, его опыта и рейтинга в профессии. Скажем, Курбан Бердыев или Деян Станкович приходили со своими помощниками. И им шли навстречу. Думаю, что сегодняшний авторитет Карпина позволяет вести разговор на эту тему в том ключе, который он считает нужным. А тот факт, что после его ухода «Ростов» не посыпался и продолжал выжимать максимум из имевшихся ресурсов, говорит об уровне помощников, которых он хорошо и давно знает. Это испанец Альба, сменивший Валерия, а также Виктор Онопко с Виталием Кафановым, с которыми он работает и в сборной. Не исключаю, что у динамовских начальников на этот счет могли быть и свои планы. Скажем, желание оставить в тренерской обойме Ролана Гусева. Но при любом раскладе компромиссное и окончательное решение будет найдено.

Валерий Карпин и&nbsp;Олег Романцев.Олег Романцев: «Карпин в «Динамо»? Не вижу в этом предательства по отношению к «Спартаку»

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Валерий Карпин
Олег Романцев
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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