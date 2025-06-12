Романцев — о Карпине в «Динамо»: «Не вижу в этом предательства по отношению к «Спартаку»
Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал возможное назначение Валерия Карпина в московское «Динамо».
— Олег Иванович, начну с самого горячего для спартаковских болельщиков вопроса: как вы относитесь к тому, что Валерий Карпин собирается подписать контракт с «Динамо»? Да еще и оставаясь по совместительству тренером сборной. Ведь в ваше время это было возможно, когда «Спартак» являлся ее костяком, что упрощало работу.
— Не вижу в этом поступке предательства по отношению к «Спартаку», как считают некоторые. Валерий — молодой крепкий мужик и поступает согласно особенности нашей профессии. Помнится, сколько в свое время разговоров вызвало решение коренного динамовца Константина Ивановича Бескова возглавить «Спартак». А в итоге от этого выиграла не только команда с тренером, но и футбол, который они дарили болельщикам.
Карпин честно и интересно работал в «Ростове». И хотя больших высот не одолел, радовал футболом, который не оставлял равнодушными трибуны. В «Динамо», где наверняка перед ним поставят задачу стать чемпионом, придется сложнее. Но Валеру всегда отличал характер максималиста, которого не смущали никакие трудности. К тому же ему самому хочется больших побед. Для чего, считаю, он уже созрел. Что касается сборной, то она сейчас не занята в международных турнирах и живет по своему календарю. А это даст возможность Карпину избегать в работе тех цейтнотных ситуаций, в каких порой доводилось оказываться мне. В такие моменты выручали грамотные и авторитетные помощники, мои близкие друзья: Георгий Ярцев, Владимир Федотов, Вячеслав Грозный, Сергей Павлов. И, уезжая в сборную, им всегда можно было доверить «Спартак». Не исключаю, что, ведя переговоры с «Динамо», Карпин держал в уме и этот момент.
— Как думаете, Карпин придет в «Динамо» с тренерским штабом, который помогал ему в «Ростове»? Как обычно поступают в таких случаях ваши коллеги?
— Поступают по-разному. Здесь многое зависит от статуса тренера, его опыта и рейтинга в профессии. Скажем, Курбан Бердыев или Деян Станкович приходили со своими помощниками. И им шли навстречу. Думаю, что сегодняшний авторитет Карпина позволяет вести разговор на эту тему в том ключе, который он считает нужным. А тот факт, что после его ухода «Ростов» не посыпался и продолжал выжимать максимум из имевшихся ресурсов, говорит об уровне помощников, которых он хорошо и давно знает. Это испанец Альба, сменивший Валерия, а также Виктор Онопко с Виталием Кафановым, с которыми он работает и в сборной. Не исключаю, что у динамовских начальников на этот счет могли быть и свои планы. Скажем, желание оставить в тренерской обойме Ролана Гусева. Но при любом раскладе компромиссное и окончательное решение будет найдено.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1