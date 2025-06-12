Романцев — о Карпине в «Динамо»: «Не вижу в этом предательства по отношению к «Спартаку»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал возможное назначение Валерия Карпина в московское «Динамо».

— Олег Иванович, начну с самого горячего для спартаковских болельщиков вопроса: как вы относитесь к тому, что Валерий Карпин собирается подписать контракт с «Динамо»? Да еще и оставаясь по совместительству тренером сборной. Ведь в ваше время это было возможно, когда «Спартак» являлся ее костяком, что упрощало работу.

— Не вижу в этом поступке предательства по отношению к «Спартаку», как считают некоторые. Валерий — молодой крепкий мужик и поступает согласно особенности нашей профессии. Помнится, сколько в свое время разговоров вызвало решение коренного динамовца Константина Ивановича Бескова возглавить «Спартак». А в итоге от этого выиграла не только команда с тренером, но и футбол, который они дарили болельщикам.

Карпин честно и интересно работал в «Ростове». И хотя больших высот не одолел, радовал футболом, который не оставлял равнодушными трибуны. В «Динамо», где наверняка перед ним поставят задачу стать чемпионом, придется сложнее. Но Валеру всегда отличал характер максималиста, которого не смущали никакие трудности. К тому же ему самому хочется больших побед. Для чего, считаю, он уже созрел. Что касается сборной, то она сейчас не занята в международных турнирах и живет по своему календарю. А это даст возможность Карпину избегать в работе тех цейтнотных ситуаций, в каких порой доводилось оказываться мне. В такие моменты выручали грамотные и авторитетные помощники, мои близкие друзья: Георгий Ярцев, Владимир Федотов, Вячеслав Грозный, Сергей Павлов. И, уезжая в сборную, им всегда можно было доверить «Спартак». Не исключаю, что, ведя переговоры с «Динамо», Карпин держал в уме и этот момент.

— Как думаете, Карпин придет в «Динамо» с тренерским штабом, который помогал ему в «Ростове»? Как обычно поступают в таких случаях ваши коллеги?

— Поступают по-разному. Здесь многое зависит от статуса тренера, его опыта и рейтинга в профессии. Скажем, Курбан Бердыев или Деян Станкович приходили со своими помощниками. И им шли навстречу. Думаю, что сегодняшний авторитет Карпина позволяет вести разговор на эту тему в том ключе, который он считает нужным. А тот факт, что после его ухода «Ростов» не посыпался и продолжал выжимать максимум из имевшихся ресурсов, говорит об уровне помощников, которых он хорошо и давно знает. Это испанец Альба, сменивший Валерия, а также Виктор Онопко с Виталием Кафановым, с которыми он работает и в сборной. Не исключаю, что у динамовских начальников на этот счет могли быть и свои планы. Скажем, желание оставить в тренерской обойме Ролана Гусева. Но при любом раскладе компромиссное и окончательное решение будет найдено.