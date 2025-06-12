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Романцев: «Зная порядочность Семака, не удивился его словам о чемпионстве «Краснодара»

Александр Львов
Обозреватель
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Краснодара» в РПЛ.

— Признайтесь, Олег Иванович, чемпионство «Краснодара» стало неожиданностью? Ведь вы еще в начале сезона говорили, что золото останется за «Зенитом».

— Такой же неожиданностью, как и для многих других. Хотя до последнего тура было неясно, чем все кончится. Но на этот раз все было в руках «Краснодара», и он свой шанс не упустил. Обычно по части прогнозов я всегда попадал в точку, а вот здесь дал маху. Но надеюсь, что Семак на меня за это не обидится. Хотя в таких случаях тренеру всегда приходится обижаться только на самого себя — это закон профессии.

Сергей Богданович из тех крепких ее представителей, которых такие обидные осечки закаляют и делают мудрее. Что, уверен, он еще подтвердит в «Зените», где, надеюсь, не забудут, что именно при нем клуб шесть раз подряд пил чемпионское шампанское!

— Как восприняли слова Семака о том, что не «Зенит» уступил чемпионство, а «Краснодар» его выиграл?

— Думаю, что этого своего рода комплимент джентльмена в адрес оппонента. А еще проявление тренерской этики, когда, уступая, ты все равно поздравляешь коллегу. Зная порядочность и воспитанность Сергея, нисколько этому не удивляюсь. Кстати, Семак заметил, что «Зениту» не удалось стать чемпионом, набрав 66 очков, хотя с 2022 года такой показатель гарантировал золото. Что подчеркивает значимость успеха команды Мурада Мусаева, опередившей питерцев всего на 1 балл.

Валерий Карпин и&nbsp;Олег Романцев.Олег Романцев: «Карпин в «Динамо»? Не вижу в этом предательства по отношению к «Спартаку»

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Олег Романцев
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РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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