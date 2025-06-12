Романцев: «Зная порядочность Семака, не удивился его словам о чемпионстве «Краснодара»
Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Краснодара» в РПЛ.
— Признайтесь, Олег Иванович, чемпионство «Краснодара» стало неожиданностью? Ведь вы еще в начале сезона говорили, что золото останется за «Зенитом».
— Такой же неожиданностью, как и для многих других. Хотя до последнего тура было неясно, чем все кончится. Но на этот раз все было в руках «Краснодара», и он свой шанс не упустил. Обычно по части прогнозов я всегда попадал в точку, а вот здесь дал маху. Но надеюсь, что Семак на меня за это не обидится. Хотя в таких случаях тренеру всегда приходится обижаться только на самого себя — это закон профессии.
Сергей Богданович из тех крепких ее представителей, которых такие обидные осечки закаляют и делают мудрее. Что, уверен, он еще подтвердит в «Зените», где, надеюсь, не забудут, что именно при нем клуб шесть раз подряд пил чемпионское шампанское!
— Как восприняли слова Семака о том, что не «Зенит» уступил чемпионство, а «Краснодар» его выиграл?
— Думаю, что этого своего рода комплимент джентльмена в адрес оппонента. А еще проявление тренерской этики, когда, уступая, ты все равно поздравляешь коллегу. Зная порядочность и воспитанность Сергея, нисколько этому не удивляюсь. Кстати, Семак заметил, что «Зениту» не удалось стать чемпионом, набрав 66 очков, хотя с 2022 года такой показатель гарантировал золото. Что подчеркивает значимость успеха команды Мурада Мусаева, опередившей питерцев всего на 1 балл.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1