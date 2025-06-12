Сильянов: «В большинстве случаев узнавал об интересе других клубов из интернета и разных слушков»
Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал продление контракта с московским клубом и слухи о возможном уходе.
— Очень рад остаться в «Локомотиве», в команде, которая мне стала родной, поскольку нахожусь в ней с 2019 года, — цитируют «Известия» Сильянова. — Доволен тем, что продлил соглашение, и буду делать все, чтобы приносить клубу пользу.
— Весь последний год появлялись слухи об интересе к вам со стороны «Зенита», московского «Динамо» и еще ряда клубов РПЛ. Что-то из этого было правдой?
— Разговоры были об этом, но в большинстве случаев я, как и все, узнавал обо всем из интернета и разных слушков. Не было прямо окончательного предложения от кого-то, чтобы перейти.
В сезоне-2024/25 24-летний Сильянов забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -