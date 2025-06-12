Сильянов: «В большинстве случаев узнавал об интересе других клубов из интернета и разных слушков»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал продление контракта с московским клубом и слухи о возможном уходе.

— Очень рад остаться в «Локомотиве», в команде, которая мне стала родной, поскольку нахожусь в ней с 2019 года, — цитируют «Известия» Сильянова. — Доволен тем, что продлил соглашение, и буду делать все, чтобы приносить клубу пользу.

— Весь последний год появлялись слухи об интересе к вам со стороны «Зенита», московского «Динамо» и еще ряда клубов РПЛ. Что-то из этого было правдой?

— Разговоры были об этом, но в большинстве случаев я, как и все, узнавал обо всем из интернета и разных слушков. Не было прямо окончательного предложения от кого-то, чтобы перейти.

В сезоне-2024/25 24-летний Сильянов забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах.