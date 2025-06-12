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12 июня 2025, 04:46

Сильянов: «В большинстве случаев узнавал об интересе других клубов из интернета и разных слушков»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал продление контракта с московским клубом и слухи о возможном уходе.

— Очень рад остаться в «Локомотиве», в команде, которая мне стала родной, поскольку нахожусь в ней с 2019 года, — цитируют «Известия» Сильянова. — Доволен тем, что продлил соглашение, и буду делать все, чтобы приносить клубу пользу.

— Весь последний год появлялись слухи об интересе к вам со стороны «Зенита», московского «Динамо» и еще ряда клубов РПЛ. Что-то из этого было правдой?

— Разговоры были об этом, но в большинстве случаев я, как и все, узнавал обо всем из интернета и разных слушков. Не было прямо окончательного предложения от кого-то, чтобы перейти.

В сезоне-2024/25 24-летний Сильянов забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах.

Марко Николич, Жедсон Фернандеш, Эдуард Сперцян, Максим Осипенко.Николич ушел из ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» претендуют на Жедсона, куда перейдут Сперцян и Осипенко? Таблица трансферов РПЛ
Источник: «Известия»
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Александр Сильянов
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ФК Локомотив (Москва)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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