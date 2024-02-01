Романцев: «Никогда не штрафовал футболистов за лишний вес»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал манеру Валерия Карпина штрафовать футболистов за лишний вес.

«Ясно, что в отпуске футболисты живут совсем по другому режиму, — сказал Романцев «СЭ». — Теплые края, отели со шведскими столами, где все включено... Ну а застольные нагрузки хоть и бывают тяжелыми, но они не тренировочные — от них килограммы только прибавляются. И все становится ясно уже на первом после отпуска обследовании. Если Карпин считает, что за перебор с весом нужно наказывать рублем, это его право. Скажу, что сам он всегда был в идеальной форме даже после отдыха и относился к этому с большим вниманием. Может, потому сейчас и так суров к нарушителям. У меня с весом проблем не возникало. Но, став тренером, быстро понял: это такая же часть подготовки, как и все остальное. Потому врач Юрий Васильков регулярно докладывал о тех, кто бывал не в ладах с весом. Таких я вызывал и давал два-три дня, чтобы привести себя в порядок. Вот и приходилось ребятам дополнительной работой на тренировках сбрасывать лишние килограммы. Но штрафовать их рука не поднималась — не те деньги тогда игрокам платили».

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