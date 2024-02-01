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1 февраля, 13:30

Романцев: «Никогда не штрафовал футболистов за лишний вес»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал манеру Валерия Карпина штрафовать футболистов за лишний вес.

«Ясно, что в отпуске футболисты живут совсем по другому режиму, — сказал Романцев «СЭ». — Теплые края, отели со шведскими столами, где все включено... Ну а застольные нагрузки хоть и бывают тяжелыми, но они не тренировочные — от них килограммы только прибавляются. И все становится ясно уже на первом после отпуска обследовании. Если Карпин считает, что за перебор с весом нужно наказывать рублем, это его право. Скажу, что сам он всегда был в идеальной форме даже после отдыха и относился к этому с большим вниманием. Может, потому сейчас и так суров к нарушителям. У меня с весом проблем не возникало. Но, став тренером, быстро понял: это такая же часть подготовки, как и все остальное. Потому врач Юрий Васильков регулярно докладывал о тех, кто бывал не в ладах с весом. Таких я вызывал и давал два-три дня, чтобы привести себя в порядок. Вот и приходилось ребятам дополнительной работой на тренировках сбрасывать лишние килограммы. Но штрафовать их рука не поднималась — не те деньги тогда игрокам платили».

Ранее Романцев оценил перспективы Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

Олег Романцев и&nbsp;Леонид Слуцкий. Олег Романцев: «Сильных не любят только слабые. А я в Слуцком не сомневаюсь!»

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

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