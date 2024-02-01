Абаскаль: «Спартак» — большой клуб с большими ожиданиями. Но они не всегда совпадают с результатами»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

— Олег Малышев сказал, что результаты первой части сезона неудовлетворительные. Как их оцените вы?

— Результаты оцениваются в конце сезона. Сейчас еще никто не выиграл титул и не вылетел. После долгой паузы чемпионат может пойти совершенно по-иному. Так что увидим.

— Еще до «Кадиса» были слухи о вашей возможной отставке. Как они на вас влияют?

— Я год назад продлил контракт. Мы работаем в большом проекте, и проекты всегда нужно завершать. Понятно, что увольнения — часть футбола. Если есть недовольство, увольняется пилот проекта. Мы это понимаем. Если есть возможность, мы продолжаем работать и вести наш проект вперед.

— А о чем есть договоренность с руководством? О каком результате?

— Насколько я знаю, конкретных формулировок нет. «Спартак» — большой клуб с большими ожиданиями и требованиями. Но они не всегда совпадают с результатами. В 21-м веке ожидания всегда были высоки, но титулов было немного. Команда у нас молодая. Мы стараемся, чтобы ребята прогрессировали, но для этого необходим опыт.