Романцев: «Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ»
Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», высказался о возможном ужесточении лимита в РПЛ.
— В последнее время много говорят об ужесточении лимита на легионеров — якобы это откроет дорогу в большой футбол талантливой молодежи. Но вот Дмитрий Парфенов считает по-другому: если ты качественный игрок, то сам докажешь, что тебе можно доверять. Как это сделали Батраков, Кисляк, Глебов. Отсутствие лимита им не помешало — тренер ведь себе не враг, он хочет видеть в составе только сильнейших, независимо от их паспорта. Какая точка зрения вам ближе?
— Я за легионеров. Но не за тех, кто через раз попадает в состав и полирует скамейки запасных, а за мастеров уровня Халка, Промеса, Данни, Вендела, украшавших наш чемпионат. Это мое мнение. У «Зенита» оно может быть другим, как и у «Спартака» или «Пари НН». Когда ужесточат лимит, то каждому клубу придется под него подстраиваться по-своему — у кого есть деньги, выберет один путь, те, кто победнее, — другой. Но не стоит обольщаться, что после усиленного ограничения на иностранцев в наш футбол лавиной хлынет своя талантливая молодежь!
И прав Дима Парфенов, говоря, что пробивать себе путь в состав должен сам футболист. Помню, сколько терпения и труда приложил для этого мой красноярский земляк и близкий друг Александр Тарханов. В юные годы он был не слишком силен физически и не обладал теми данными, которые бы заставили обратить на него внимание. Но пахал и терпел, терпел и пахал. И прошел тяжелейший путь из красноярской команды низшего дивизиона до лидера ЦСКА и игрока сборной. А ведь тогда еще легионерами в нашем футболе и не пахло...
