Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:05

Романцев: «Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», высказался о возможном ужесточении лимита в РПЛ.

— В последнее время много говорят об ужесточении лимита на легионеров — якобы это откроет дорогу в большой футбол талантливой молодежи. Но вот Дмитрий Парфенов считает по-другому: если ты качественный игрок, то сам докажешь, что тебе можно доверять. Как это сделали Батраков, Кисляк, Глебов. Отсутствие лимита им не помешало — тренер ведь себе не враг, он хочет видеть в составе только сильнейших, независимо от их паспорта. Какая точка зрения вам ближе?

— Я за легионеров. Но не за тех, кто через раз попадает в состав и полирует скамейки запасных, а за мастеров уровня Халка, Промеса, Данни, Вендела, украшавших наш чемпионат. Это мое мнение. У «Зенита» оно может быть другим, как и у «Спартака» или «Пари НН». Когда ужесточат лимит, то каждому клубу придется под него подстраиваться по-своему — у кого есть деньги, выберет один путь, те, кто победнее, — другой. Но не стоит обольщаться, что после усиленного ограничения на иностранцев в наш футбол лавиной хлынет своя талантливая молодежь!

И прав Дима Парфенов, говоря, что пробивать себе путь в состав должен сам футболист. Помню, сколько терпения и труда приложил для этого мой красноярский земляк и близкий друг Александр Тарханов. В юные годы он был не слишком силен физически и не обладал теми данными, которые бы заставили обратить на него внимание. Но пахал и терпел, терпел и пахал. И прошел тяжелейший путь из красноярской команды низшего дивизиона до лидера ЦСКА и игрока сборной. А ведь тогда еще легионерами в нашем футболе и не пахло...

Олег Романцев&nbsp;&mdash; о&nbsp;лимите, Станиславе Черчесове и&nbsp;чемпионской гонке в&nbsp;РПЛ.«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Олег Романцев
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
Александр Медведев: «Ужесточение лимита уничтожит и искоренит таланты в нашем футболе»
Оздоев — о лимите на легионеров: «Сейчас, когда нет еврокубков, нужно давать больше шансов местным парням»
Ловчев поддержал идею ужесточения лимита в РПЛ: «Приезжают не выдающиеся иностранцы»
Экс-игрок «Рубина» Кабзе — о новом лимите в РПЛ: «Если привезти кучу иностранцев, то не получится найти русских талантов»
Жирков — о книгах для футболистов: «Как заставить? Даже я меньше читал, когда играл»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Романцев — о Кисляке: «Подкупает его любовь к футболу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
2
 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
3
 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
4
 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
7
 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
8
 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
9
 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
10
 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
14
 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 - : -
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 - : -
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 9 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 10 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости