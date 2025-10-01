Мажич — о работе ЭСК РФС: «Если видим ошибку арбитра — всегда ее признаем»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» рассказал, как работает экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС.

— В ЭСК мы как эксперты должны обсуждать конкретные эпизоды, а не то, что им предшествовало или случилось после. Порой наши мнения разделяются: я могу видеть нарушение правил в эпизоде, а другие члены ЭСК — нет. Если какие-то моменты мы не обсуждаем в рамках ЭСК, то они разбираются судейским комитетом, департаментом. Если мы видим ошибку арбитра — всегда ее признаем. Если нет факторов, доказывающих ошибку, мы доверяемся решению, принятому судьей в поле, — сказал Мажич «СЭ».

Серб считает, что несмотря на высокий уровень экспертизы, невозможно сделать довольными решениями ЭСК всех.

— Нельзя сделать так, чтобы все остались довольны. Одна команда говорит одно, другая — другое. Кто-то в любом случае будет неудовлетворен. Особенно если речь идет о больших клубах, которые играют между собой. ЭСК — это орган при президенте РФС, и мы очень осторожны при подборе ее состава, — добавил Мажич.

В состав ЭСК РФС помимо самого Мажича входят Павел Каманцев (председатель без права голоса), Равшан Ирматов, Нестор Питара, Джюнейт Чакыр, Алексей Кульбаков и Франк Де Блекере.

Первое большое интервью Мажича в России читайте на сайте «СЭ» в ближайшее время.