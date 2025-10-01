Романцев — о Кисляке: «Подкупает его любовь к футболу»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», сравнил полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка с бывшим футболистом красно-белых Андреем Пятницким.

— Сейчас много хвалят 20-летнего полузащитника ЦСКА Кисляка, отмечая его работоспособность, скорость, выносливость. А что скажет о нем Олег Романцев, в «Спартаке» которого всегда была мощная и интересная средняя линия?

— Нет слов — талантливый парень! Он мне очень напоминает нашего Андрея Пятницкого. Такая же высокая техника, быстрота мысли, тактическое понимание, те же зоны действий и огромный диапазон! Матвей хорош не только в организации игры, но и в завершении атак. Ну и, конечно, для сборной такой разноплановый хавбек — хорошее подспорье. А еще в нем очень подкупает искренняя любовь к футболу, которая чувствуется в игровом настроении.

Значит, не перевелись на Руси футбольные таланты!