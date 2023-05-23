Романцев: «Удаление Роши заслуженное. Как он мог говорить с судьей — на португальском?»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что защитника ЦСКА Виллиана Рошу справедливо удалили в матче 28-го тура РПЛ против красно-белых (1:2).

На 66-й минуте встречи нападающий красно-белых Александр Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

— Многие возмущаются удалением Роши, считая, что тот просто попал под раздачу.

— Не знаю всех подробностей, но видел, что бразилец получил красную карточку после того, как показал ассистенту судьи тот же жест, что и Соболев, — сказал Романцев. — И это видели все. А значит, удаление заслуженное.

— Но Роша сказал, что сделал это для того, чтобы привлечь внимание арбитра к случившемуся, и объяснил ему это.

— На португальском языке? (смеется.) Не каждый арбитр с флажком им владеет. А того, кто мог бы ему перевести горячую речь армейца, под рукой не оказалось. Может, теперь стоит прикрепить к каждому из помощников главного арбитра по одному личному переводчику? Или пусть судьи учат португальский язык.

КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Роши и Соболева, оба футболиста вызваны на заседание комитета.