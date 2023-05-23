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Романцев: «Удаление Роши заслуженное. Как он мог говорить с судьей — на португальском?»

Александр Львов
Обозреватель
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Виллиан Роша, Александр Соболев и Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что защитника ЦСКА Виллиана Рошу справедливо удалили в матче 28-го тура РПЛ против красно-белых (1:2).

На 66-й минуте встречи нападающий красно-белых Александр Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

— Многие возмущаются удалением Роши, считая, что тот просто попал под раздачу.

— Не знаю всех подробностей, но видел, что бразилец получил красную карточку после того, как показал ассистенту судьи тот же жест, что и Соболев, — сказал Романцев. — И это видели все. А значит, удаление заслуженное.

— Но Роша сказал, что сделал это для того, чтобы привлечь внимание арбитра к случившемуся, и объяснил ему это.

— На португальском языке? (смеется.) Не каждый арбитр с флажком им владеет. А того, кто мог бы ему перевести горячую речь армейца, под рукой не оказалось. Может, теперь стоит прикрепить к каждому из помощников главного арбитра по одному личному переводчику? Или пусть судьи учат португальский язык.

КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Роши и Соболева, оба футболиста вызваны на заседание комитета.

Виллиан Роша. «Удаление Роши заслуженное. Как и победа «Спартака». Романцев — о жесте Соболева, Промесе и эмоциях от дерби

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

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 17
П
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Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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