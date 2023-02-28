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Сегодня, 13:45

Романцев — о конкуренции в атаке в «Спартаке: «Это проблема для Абаскаля»

Романцев порассуждал о конкуренции в атаке в «Спартаке»
Александр Львов
Обозреватель
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Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» заявил, что в атаке «Спартака» есть большая конкуренция.

— У «Спартака» огромная конкуренция в атаке. Есть Промес, Соболев, Николсон, Мозес, Бальде, Мелешин, Игнатов, Зиньковский. Миодраг Божович как-то сказал, что много нападающих не бывает. А как вы считаете, такой выбор для тренера — плюс или головная боль?

— Миодраг — большой шутник! Конечно, такая конкуренция — проблема для тренера. И она может сказаться на обстановке в команде. Ведь те, кто не будет попадать в состав, могут обидеться. К счастью, я в такой ситуации не оказывался. Правда, был непростой момент с Пашей Погребняком.

Парень хорошо выглядел в дубле, забивал, но места в основном составе ему не находилось. Да и по манере он не очень в нашу игру вписывался. Поговорил с ним, объяснил ситуацию, предложил на время пойти в аренду, чтобы на серьезном уровне получать больше игровой практики. Он все понял. И, пройдя «Балтику», «Химки», «Шинник» оказался на ведущих ролях в «Зените», а потом и в сборной заиграл.

Что касается нынешней проблемы Абаскаля, то у него есть футболисты, которые уже заслужили право на место в атаке. Это, конечно же, Промес, Соболев, Николсон. А как быть с остальными?

Есть вариант, при котором кто-то из нападающих будет передвинут в среднюю линию. Как те же Игнатов с Бальде. Но это не выход. И тогда может встать вопрос об отправке кого-то из игроков в аренду, чтобы сохранить их для клуба.

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Миодраг Божович
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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Владимир Писарский

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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