Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» заявил, что в атаке «Спартака» есть большая конкуренция.

— У «Спартака» огромная конкуренция в атаке. Есть Промес, Соболев, Николсон, Мозес, Бальде, Мелешин, Игнатов, Зиньковский. Миодраг Божович как-то сказал, что много нападающих не бывает. А как вы считаете, такой выбор для тренера — плюс или головная боль?

— Миодраг — большой шутник! Конечно, такая конкуренция — проблема для тренера. И она может сказаться на обстановке в команде. Ведь те, кто не будет попадать в состав, могут обидеться. К счастью, я в такой ситуации не оказывался. Правда, был непростой момент с Пашей Погребняком.

Парень хорошо выглядел в дубле, забивал, но места в основном составе ему не находилось. Да и по манере он не очень в нашу игру вписывался. Поговорил с ним, объяснил ситуацию, предложил на время пойти в аренду, чтобы на серьезном уровне получать больше игровой практики. Он все понял. И, пройдя «Балтику», «Химки», «Шинник» оказался на ведущих ролях в «Зените», а потом и в сборной заиграл.

Что касается нынешней проблемы Абаскаля, то у него есть футболисты, которые уже заслужили право на место в атаке. Это, конечно же, Промес, Соболев, Николсон. А как быть с остальными?

Есть вариант, при котором кто-то из нападающих будет передвинут в среднюю линию. Как те же Игнатов с Бальде. Но это не выход. И тогда может встать вопрос об отправке кого-то из игроков в аренду, чтобы сохранить их для клуба.