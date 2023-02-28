Романцев: «Мне трудно понять тренеров, которые говорят, что им непросто мотивировать игроков»
Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением по поводу того, что российским специалистам сложно мотивировать игроков.
— Недавно защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк сказал, что поколение Карпина намного талантливее, чем нынешнее. В том числе потому, что сейчас для футболистов созданы все условия, а раньше ничего не было. Согласны с его мнением?
— В словах Сергея есть доля правды. Не зря говорят, что голодный волк лучше рыщет добычу. Он злее и хочет наперекор всему добиться цели. Как нынче модно говорить — «более мотивирован». Неслучайно тренеры нередко жалуются на то, что нынешней молодежи не хватает этой самой мотивации. А я бы уточнил — не хватает любви к футболу. Той самой, которая в мои и Карпина времена нас переполняла. Мы жили игрой! И это помогало расти, становиться большими игроками.
Тогда попасть в команду было великим счастьем, а сейчас футболистов ищут днем с огнем. И если он хоть что-то умеет, тут же предлагают контракт. Причем частенько с условиями, которых он не заслуживает. Вот отсюда и начинается потеря мотивации, о которой говорят. А еще случается, что, добившись чего-то, футболист считает, что уже всего достиг и у него начинает кружиться голова. Печальная история с Кокориным тому пример.
Для сравнения, я нисколько не удивился, когда узнал, что, вернувшись из Катара, Роналду уже на следующий день вышел на тренировку. А ведь он, как и Месси, добился и денег, и славы. Но оба остаются такими же голодными и жадными до футбола, какими были, когда совершали первые шаги в карьере. Потому и стали великими.
Я уже давно не работаю. И мне трудно понять коллег, которые говорят, что им сейчас непросто мотивировать футболистов. Вспоминаю себя совсем молодым тренером в «Спартаке» и то, как горели глаза у Вити Онопко, Валерки Карпина, Илюши Цымбаларя... Да у всех, для кого «Спартак» был родным домом и семьей, а футбол — огромной и единственной любовью. Счастливое было время...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2