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Сегодня, 13:30

Романцев: «Мне трудно понять тренеров, которые говорят, что им непросто мотивировать игроков»

Романцев прокомментировал высказывания некоторых тренеров о мотивации игроков
Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением по поводу того, что российским специалистам сложно мотивировать игроков.

— Недавно защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк сказал, что поколение Карпина намного талантливее, чем нынешнее. В том числе потому, что сейчас для футболистов созданы все условия, а раньше ничего не было. Согласны с его мнением?

— В словах Сергея есть доля правды. Не зря говорят, что голодный волк лучше рыщет добычу. Он злее и хочет наперекор всему добиться цели. Как нынче модно говорить — «более мотивирован». Неслучайно тренеры нередко жалуются на то, что нынешней молодежи не хватает этой самой мотивации. А я бы уточнил — не хватает любви к футболу. Той самой, которая в мои и Карпина времена нас переполняла. Мы жили игрой! И это помогало расти, становиться большими игроками.

Тогда попасть в команду было великим счастьем, а сейчас футболистов ищут днем с огнем. И если он хоть что-то умеет, тут же предлагают контракт. Причем частенько с условиями, которых он не заслуживает. Вот отсюда и начинается потеря мотивации, о которой говорят. А еще случается, что, добившись чего-то, футболист считает, что уже всего достиг и у него начинает кружиться голова. Печальная история с Кокориным тому пример.

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Для сравнения, я нисколько не удивился, когда узнал, что, вернувшись из Катара, Роналду уже на следующий день вышел на тренировку. А ведь он, как и Месси, добился и денег, и славы. Но оба остаются такими же голодными и жадными до футбола, какими были, когда совершали первые шаги в карьере. Потому и стали великими.

Я уже давно не работаю. И мне трудно понять коллег, которые говорят, что им сейчас непросто мотивировать футболистов. Вспоминаю себя совсем молодым тренером в «Спартаке» и то, как горели глаза у Вити Онопко, Валерки Карпина, Илюши Цымбаларя... Да у всех, для кого «Спартак» был родным домом и семьей, а футбол — огромной и единственной любовью. Счастливое было время...

Валерий Карпин
Олег Романцев
Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
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«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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