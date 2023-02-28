Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:49

Полузащитник «Спартака» Денисов: «Команда всегда важнее, чем один игрок»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о личной статистике.

«Если бы мне дали выбор: хорошо сыграть матч, но не забить гол или сыграть плохо и забить мяч, то выбрал бы первый вариант. Думаю, и как предполагаю, если бы я хорошо сыграл, команда выиграла бы, а команда всегда важнее, чем один игрок. В какой я форме? Сейчас только старт сезона, и, уверен, буду прогрессировать от игры к игре», — приводит Sport24 слова Денисова.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник сыграл в 26 матчах за «Спартак», забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-komanda-vsegda-vazhneye-chem-odin-igrok-daniil-denisov-o-lichnoy-statistike
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Русские вратари — одни из лучших в НХЛ». Бобровский — о непростом сезоне и своем рекорде
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
Песков прокомментировал временное ограничение полетов в Пулково
Глава Адыгеи сообщил о падении беспилотника в поселке Новом
Суд оштрафовал владельца Wikipedia за отказ удалить статьи о воинских частях РФ
В Пулково отменили ограничения на полеты
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Романцев — о конкуренции в атаке в «Спартаке: «Это проблема для Абаскаля»
«Спасибо, Квинси! Парень влился в спартаковскую жизнь». Романцев — о яркой победе «Спартака», Карпине и Дзюбе
Дмитрий Селюк: «Химки» хотели подписать Гогуа и отдать его в аренду»
Агент Изидора: «Сейчас Вильсон проходит лечение. Точно сказать, когда вернется на поле, пока нельзя»
Лахиялов: «Если Малком и Клаудиньо будут выступать за сборную России — она для меня потеряет интерес»
Селюк рассказал о том, что «Торпедо» сложно предлагать африканских футболистов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романцев — о конкуренции в атаке в «Спартаке: «Это проблема для Абаскаля»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости