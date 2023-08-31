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Сегодня, 12:30

Романцев — о последних результатах «Спартака»: «Болельщики во все времена были оптимистами»

Александр Львов
Обозреватель
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Болельщики «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о последних выступлениях красно-белых.

— Согласны с Джикией, который после матча с «Ахматом» сказал, что в нем «Спартак» скорее потерял два очка, но чемпионат длинный и надо двигаться дальше?

— Как капитан Георгий имеет право говорить то, о чем думает. И это правильная оценка происходящего, с чем я полностью согласен. А его слова подтверждают то, что после двух поражений и ничьей «Спартак» продолжает верить в себя и опускать рук не собирается. Верю в это и я, поскольку помню слова великого Николая Петровича Старостина, не раз повторявшего, что надежда умирает последней. Да и наши болельщики во все времена были оптимистами. С такими, как они, можно горы сворачивать, и победные 4:1 в кубковом матче с «Динамо» об этом говорят.

— Правы те, кто считает, что на сегодня у «Спартака» самая сильная в лиге линия атаки: Соболев — Промес — Бонгонда?

— А почему нет, если все трое умеют забивать?! Правда, с «Ахматом» у ребят что-то сбился прицел. Но здесь противник постарался — плотно сыграл. Зато «Спартак» первый матч провел на ноль. А это означает, что на сей раз оборона вовремя получала необходимую помощь. Ведь защищаться и атаковать нужно всей командой — таков нынче футбол.

На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D FONBET Кубка России. Команда набрала 9 очков за 3 игры. В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo;. «Зенит» продолжит задавать тон в чемпионской гонке". Романцев — о проблемах «Спартака», Дзюбе и назначении Ромащенко в «Ахмат»

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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