Романцев — о последних результатах «Спартака»: «Болельщики во все времена были оптимистами»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о последних выступлениях красно-белых.

— Согласны с Джикией, который после матча с «Ахматом» сказал, что в нем «Спартак» скорее потерял два очка, но чемпионат длинный и надо двигаться дальше?

— Как капитан Георгий имеет право говорить то, о чем думает. И это правильная оценка происходящего, с чем я полностью согласен. А его слова подтверждают то, что после двух поражений и ничьей «Спартак» продолжает верить в себя и опускать рук не собирается. Верю в это и я, поскольку помню слова великого Николая Петровича Старостина, не раз повторявшего, что надежда умирает последней. Да и наши болельщики во все времена были оптимистами. С такими, как они, можно горы сворачивать, и победные 4:1 в кубковом матче с «Динамо» об этом говорят.

— Правы те, кто считает, что на сегодня у «Спартака» самая сильная в лиге линия атаки: Соболев — Промес — Бонгонда?

— А почему нет, если все трое умеют забивать?! Правда, с «Ахматом» у ребят что-то сбился прицел. Но здесь противник постарался — плотно сыграл. Зато «Спартак» первый матч провел на ноль. А это означает, что на сей раз оборона вовремя получала необходимую помощь. Ведь защищаться и атаковать нужно всей командой — таков нынче футбол.

На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D FONBET Кубка России. Команда набрала 9 очков за 3 игры. В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.