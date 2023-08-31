Наумов оценил зависимость «Локомотива» от Дзюбы

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов ответил на вопрос, зависит ли московская команда от форварда Артема Дзюбы.

«Да. Я уже об этом говорил. К сожалению, это так. К сожалению, потому что это уменьшает вариативность команды. Клуб должен уметь играть и с высоким нападающим, который умеет задержать мяч, перестроить атаку. Но и без него, когда играют в оттяжке, как Глушенков, например. Вот этот вариант «Локомотиву» пока не удается. Все лучшие матчи они проводят именно с Дзюбой. Как раз в матче с «Сочи» все опасные моменты были с участием Дзюбы и в ситуации с голом тоже самое. Это говорит о том, что он очень важная фигура в игре «Локомотива», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

На данный момент «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков за 6 туров. 3 сентября железнодорожники дома сыграют против «Балтики». Начало матча — в 15.15 по московскому времени.