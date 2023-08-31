Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:42

Наумов оценил зависимость «Локомотива» от Дзюбы

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов ответил на вопрос, зависит ли московская команда от форварда Артема Дзюбы.

«Да. Я уже об этом говорил. К сожалению, это так. К сожалению, потому что это уменьшает вариативность команды. Клуб должен уметь играть и с высоким нападающим, который умеет задержать мяч, перестроить атаку. Но и без него, когда играют в оттяжке, как Глушенков, например. Вот этот вариант «Локомотиву» пока не удается. Все лучшие матчи они проводят именно с Дзюбой. Как раз в матче с «Сочи» все опасные моменты были с участием Дзюбы и в ситуации с голом тоже самое. Это говорит о том, что он очень важная фигура в игре «Локомотива», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

На данный момент «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков за 6 туров. 3 сентября железнодорожники дома сыграют против «Балтики». Начало матча — в 15.15 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11106077-naumov-vyskazalsya-o-zavisimosti-lokomotiva-ot-dzyuby-posle-porazheniya-v-matche-s-rostovom.html
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет в Монако 31 августа
Карпин вызвал в сборную России 49 футболистов
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском
В Польше удивились необычному маршруту летевшего в Москву самолета
Прихожанин украл из храма частицы мощей Святого Николая в Мурманской области
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Романцев: «Возвращение Дзюбы встряхнуло «Локомотив», подняло настроение»
Романцев: «Когда «Зенит» покидали Азмун и Дзюба, его атакующая мощь не снижалась, и он выгрызал очередное чемпионство»
ЦСКА — «Зенит»: как закончится матч 7-го тура РПЛ?
Романцев — о последних результатах «Спартака»: «Болельщики во все времена были оптимистами»
«Зенит» продолжит задавать тон в чемпионской гонке». Романцев — о проблемах «Спартака», Дзюбе и назначении Ромащенко в «Ахмат»
Экс-футболист «Манчестер Сити» Риера рассказал, какой российский тренер смог бы работать в Европе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романцев — о последних результатах «Спартака»: «Болельщики во все времена были оптимистами»

Романцев: «Когда «Зенит» покидали Азмун и Дзюба, его атакующая мощь не снижалась, и он выгрызал очередное чемпионство»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости